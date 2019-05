Zur einfachen Installation ist der wartungsfreie, elektrische Betätigungsmotor direkt am Verteiler aufgeschraubt. Durch die präzise, elektrische Steuerung der Nadelposition, -geschwindigkeit, -beschleunigung und des Nadelhubes wird eine große Anwendungsflexibilität erzielt. Vorteile in der Prozessführung des Anwenders liegen unter anderem in der Kontrolle der Balancierung und des Nachdruckes, der ...

