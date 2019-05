Kurz nach der Europawahl erwartet die Märkte ein Tag mit wenigen Terminen. Hornbach legt seine Zahlen vor. In den USA und Großbritannien bleiben die Börsen geschlossen.

Die Europawahl am vergangenen Sonntag hat zu klaren Ergebnissen geführt: Liberale und Grüne aud der einen und Rechtspopulisten auf der anderen Seite gewinnen in großem Stil. Die Konservativen und die Sozialdemokraten haben stark abgebaut. Nach einem turbulenten Wahltag folgt am heutigen Montag ein ruhiges Börsenprogramm: In den USA und Großbritannien bleiben die Börsen geschlossen. In Deutschland lädt der Baumarkt-Konzern Hornbach zur Pressekonferenz. Der Deutsche Leitindex notiert vorbörslich, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Plus. Am Freitag hatte der Dax 0,5 Prozent im Plus bei 12.011 Punkten Punkten geschlossen und damit zumindest vorübergehend die psychologisch wichtige 12.000 Punkte Marke zurück erobert.

1 - Vorgaben aus den USA

Die jüngsten Signale von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China hatten die US-Börsen zum Wochenausklang gestützt. "Viel Positives gibt es nicht an Nachrichten, aber es gibt Optimismus bezüglich der Handelsgespräche", sagte Marktexperte Randy Frederick vom Vermögensverwalter Charles Schwab.

Trump hatte in Aussicht gestellt, dass der Streit über den Smartphone-Hersteller und Netzwerk-Ausrüster Huawei im Rahmen eines Handelsabkommens zwischen den USA und China beigelegt werden könnte. Aber seinen Aussagen vor einem langen Börsenwochenende in den USA wurde nicht all zu viel Glauben geschenkt, weil noch keine Taten zu sehen waren.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 25.587 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 2826 ...

