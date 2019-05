Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENAULT - Fiat Chrysler und Renault treiben die Kooperation voran. Aus den Gerüchten über eine Kooperation bis hin zu einer Fusion der beiden Autohersteller könnte an diesem Montag Gewissheit werden. Die Führungsgremien beider Unternehmen kommen zusammen, wie in Paris bestätigt wurde. Damit könnte Fiat Chrysler den dringend benötigten Partner in Sachen E-Mobilität und autonomer Fahrtechnik gefunden haben. (Handelsblatt S. 22/FAZ S. 26)

TOMMY HILFIGER - Daniel Grieder, Chef der Modemarke Tommy Hilfiger, setzt mehr auf kleinere Läden und schließt die Mega-Shops: "Wir wollen weiter Geschäfte in besten Lagen, aber deutlich kleinere, 300 Quadratmeter reichen heute. Die Kunden wollen etwas erleben und überrascht werden". "In Asien, besonders in China, werden wir ungebremst Läden eröffnen, auch in Amerika planen wir neue Läden, denn da haben wir derzeit die wenigsten. In Europa werden wir das bestehende Portfolio optimieren", sagte Grieder in einem Interview. (SZ S. 18)

IKEA - Jesper Brodin, der Vorstandsvorsitzende von Ikea, will mit dem Möbelkonzern in die Innenstädte und ihn "grüner" machen. Auch das Online-Geschäft soll wachsen. "In Deutschland nimmt der Online-Anteil knapp 7,5 Prozent ein, aber er wächst", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 23)

DEICHMANN - Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Europas größtem Schuheinzelhändler, setzt sich im Handelsblatt-Interview angesichts des Klimawandels für eine Diskussion über ein qualitatives Wachstum ein. "Wir brauchen eine ökosoziale Marktwirtschaft", sagt Deichmann und plädiert auch dafür, bessere Bedingungen für europäisches Start-up-Kapital zu schaffen. (Handelsblatt S. 26)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2019 00:22 ET (04:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.