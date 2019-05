Godewind Immobilien AG vermietet rund 3.000 m² Bürofläche im Bürokomplex sunsquare in Kirchheim bei München DGAP-News: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien Godewind Immobilien AG vermietet rund 3.000 m² Bürofläche im Bürokomplex sunsquare in Kirchheim bei München 27.05.2019 / 07:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Godewind Immobilien AG vermietet rund 3.000 m² Bürofläche im Bürokomplex sunsquare in Kirchheim bei München * Neuer Mietvertrag reduziert Leerstand im sunsquare bei München um rund 24 % * Jahresnettokaltmiete im sunsquare steigt um rund 60 % auf rund EUR 1,3 Mio. * Mietvertrag mit Laufzeit von 10 Jahren, WALT steigt auf 5,8 Jahre * Weiterer Meilenstein bei Umsetzung der Value-Add/Manage-2-Core-Strategie Frankfurt am Main, 27. Mai 2019 - Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, Handelssymbol: GWD, Godewind), eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft, kann bereits kurz nach dem ersten signifikanten Vermietungserfolg einen weiteren Meilenstein bei der Leerstandsreduktion im Büroimmobilienportfolio vermelden. Bereits wenige Monate nach dem Kauf des Bürokomplex sunsquare in Kirchheim bei München schloss Godewind nun mit einem mittelständischen Lösungsanbieter für die Transportindustrie einen 10-jährigen Mietvertrag über 3.042 m² Büro- und 116 m² Lagerfläche im sunsquare zu attraktiven Marktmieten ab. Mietbeginn ist der 1. Dezember dieses Jahres. Dank der sehr guten Verhandlungen des Asset-Management-Teams von Godewind werden sich die Objektkennzahlen durch diesen Neuvertrag sehr positiv verändern. Die kontrahierte Jahresnettokaltmiete des Objekts wird durch diesen Abschluss um rund 60 Prozent auf EUR 1,3 Mio. gesteigert. Die Leerstandsquote des sunsquare fällt von rund 64 % zu Jahresbeginn auf noch etwa 48 Prozent. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) erhöht sich nun auf 5,8 Jahre nach zuvor 3,4 Jahren. Diese Parameter werden die Bewertung des sunsquare und damit des Gesamtportfolios zum 30. Juni 2019 positiv beeinflussen. Durch fortgesetztes aktives Asset Management werden kurzfristig weitere Erfolge bei der Reduzierung des strategisch eingekauften Leerstands des Gesamtportfolios von ursprünglich 28 Prozent angestrebt. Dieser Leerstand wurde kürzlich durch die Vermietung im Frankfurt Airport Center auf rund 26 Prozent reduziert. Durch die Neuvermietungen im sunsquare wird sich dieser nun auf rund 25 Prozent verringern. Inklusive der jüngsten Akquisition City Gate Tower in Frankfurt beträgt der Leerstand im Portfolio aktuell noch etwa 24 Prozent. Dieser noch verbleibende Leerstand bietet ein herausragendes Wachstumspotenzial, mit dessen Hilfe der Net Asset Value (NAV) von Godewind mittelfristig signifikant gesteigert werden soll. Die aktuellen Vermietungserfolge sind ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung der Value-Add/Manage-2-Core-Strategie von Godewind. Sie belegen die Fähigkeit des Unternehmes, das Wachstumspotenzial des Büroimmobilienportfolios zügig zu heben. "Nachdem wir das sunsquare zum Ende des Jahres 2018 übernehmen konnten, freuen wir uns, auch für diesen Bürokomplex bereits nach kurzer Zeit eine bonitätsstarke und langfristige Mieterin gefunden zu haben", erklärt Stavros Efremidis, CEO von Godewind. "Auch hier haben wir innerhalb kürzester Zeit eine signifikante Reduzierung des Leerstands erzielt. Dank unseres eigenen aktiven Asset Managements haben wir auch dieses Objekt erfolgreich repositioniert. Dies erlaubt uns, auch zukünftig von der anhaltend hohen Nachfrage nach Büroflächen an unseren Standorten zu profitieren." Über das Objekt Das sunsquare liegt direkt an der S-Bahn Station in Kirchheim bei München und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 19.490 m² und eine Bürofläche von 16.845 m² sowie 644 PKW-Stellplätze. Neben der attraktiven verkehrstechnischen Lage verfügt der Bürokomplex über ein Erweiterungspotenzial von rund 15.500 m². Die Lage des Objekts auf Google Maps: hier bitte klicken. Über Godewind Immobilien AG Die Godewind Immobilien AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Aktuell verfügt die Godewind über einen gesicherten bzw. bereits erworbenen Büroimmobilienbestand von ca. EUR 850 Mio. Mit Hilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden. Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com. Kontakt Details Investor Relations Kontakt Gunnar Janssen Godewind Immobilien AG Telefon +49 69 27 13 97 32 13 E-Mail g.janssen@godewind-ag.com Presse Kontakt Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Telefon +49 40 60 91 86 65 E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de Disclaimer: Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Godewind Immobilien AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden. 27.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 