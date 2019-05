Des Moines (www.aktiencheck.de) - Theresa Mays Ankündigung, am 7. Juni zurückzutreten, kommt wenig überraschend, so Seema Shah, Senior Global Investment Strategist bei Principal Global Investors. Sie könnte allerdings zu einer Kettenreaktion führen, die sich schlussendlich negativ auf die Marktstimmung in Großbritannien auswirke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...