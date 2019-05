Die Ergebnisse der Europawahl haben bisher wenige Überraschungen enthalten. Der Euro reagierte entsprechend und hielt seinen ruhigen Kurs der Vorwoche.

Der Euro ist am Montag zunächst kaum durch den Ausgang der Europawahl bewegt worden. Im Vergleich zum US-Dollar legte er am Morgen etwas auf 1,1210 Dollar zu. Am Devisenmarkt war die Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...