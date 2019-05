Ich habe das Ozonloch, Tschernobyl und das Waldsterben überlebt. Aber dieses Mal wird es eng. "So dramatisch war es noch nie", so am Freitag zumindest ein Student zu mir. Die Angst vorm Klima zeigt, dass satte 36 Prozent der Erstwähler die Grünen gewählt haben. Wie aufgeschreckt die Jugend gerade tickt, zeigt das Youtube- Video "Die Zerstörung der CDU" von Rezo. (10 Mio. Aufrufe).

Den vollständigen Artikel lesen ...