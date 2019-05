Berlin (ots) -



YOU-Konzept aus Spaß, Sport, Bildung und Lifestyle erreicht die Jugendlichen so gut wie kein anderes Eventformat. 93,8% zufrieden mit dem dreitägigen Festival.



Das dreitägige YOU Summer Festival endete heute und verbucht eine überragende Besucherzufriedenheit. Das vielseitige Programm aus Spaß, Sport, Bildung und Lifestyle kam bei den jungen Besuchern in diesem Jahr besonders gut an. Dies bestätigen die Zahlen der Besucherumfrage. 93,8% der Befragten gaben an mit dem Gesamtkonzept der YOU zufrieden zu sein. Dabei kam interaktives bei der Generation Z sowie der Politik-Prominenz besonders gut an. Sawan Chebli, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales, sowie Renate Künast, Bundestagsabgeordnete der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, waren von der Vielfalt des YOU Summer Festivals begeistert. Die Politikerinnen gingen bei ihrem jeweiligen Rundgang an die verschiedenen Stände und probierten aktiv die Angebote der Aussteller aus.



YOU Summer Festival weitet mediale Reichweite aus



Das YOU Summer Festival erreicht ein riesiges Publikum. Allein durch die Influencer der TubeTour meets YOU und der YOU Squad erreichte die YOU über 40 Millionen Menschen. Influencer, Musikprogramm und Streetdance-Meisterschaft brachten starke Emotionen bei den Besuchern hervor. Fans trafen im Meet & Greet ihre Internetstars ganz persönlich oder holten sich von den Musik-Acts Autogramme. Wer 2019 nicht auf dem YOU Summer Festival war, hat wirklich etwas verpasst.



"Fridays for Future" am Samstag auf dem YOU Summer Festival



Samstagmittag stand die YOU im Zeichen der Fridays for Future-Bewegung. Die Organisatoren nutzten Europas größtes Jugendevent, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Spontan schlossen sich YOU-Besucher der Demonstration an und liefen gemeinsam über das Gelände. Die Jugend wird wieder politisch aktiv. Das YOU Summer Festival bietet dafür eine Plattform.



Sarah Kubel von Konditoren-Innung



"Wir sind zum vierten Mal hier auf der YOU. Uns gefällt besonders gut, dass man hier unterschiedliche Altersgruppen hat. Wir denken, dass unser Stand gut bei unseren Besuchern ankam - wir hatten ja Süßigkeiten. Trotzdem finde ich auch sehr schön zu sehen, dass sehr viele nicht nur deswegen zu uns kommen."



Annegret Wittmaack von Bijou Brigitte



"Wir sind vor langer Zeit schon mal auf der YOU gewesen und letztes Jahr haben wir gesagt, wir müssen wieder mal hin. Es ist ganz toll, dass den Jugendlichen einerseits natürlich hier Spaß und Freude gegeben wird, aber ganz toll finde ich auch, dass die beruflichen Perspektiven aufgezeichnet werden. Besonders beliebt war bei den Kids unsere Fotowand, aber sie warteten auch ganz geduldig auf ihr Hairstyling."



Bettina Pöhlmann von Bravo



"Ich persönlich bin zum ersten Mal hier auf der YOU, aber die BRAVO ist schon ein langjähriger Partner des Festivals. Was uns hier besonders gut gefällt ist, dass unsere Zielgruppe hier ist. Es ist toll, die Jugendlichen so nah zu erleben und sie von der Marke weiter zu begeistern. Dieses Jahr hatten wir unseren Partner Pilot Pen wieder mit dabei und die Kids durften kreative Festival-Gadgets gestalten. Uns gefällt die coole Stimmung auf der YOU besonders gut, es macht uns richtig viel Spaß".



Eva Flügel von jup!



"Jup! Berlin war schon ein paar Mal auf der YOU. Wir sind ein wiederkehrender Gast. Besonders gut gefällt uns die Tatsache, dass man hier ganz diverse Zielgruppen hat. Man kann hier super netzwerken und die YOU hat eine super Atmosphäre. Wir hatten an unserem Stand die Green-Screen-Aktion speziell zur Europawahl. Das kam bei unseren Besuchern sehr gut an."



Sammy Hybsier von Klebeland



"Wir sind zum achten Mal auf der YOU. Uns gefällt es besonders, den Kindern und Jugendlichen Spaß zu bereiten. Wir haben einen interaktiven Stand, bei dem jeder mitmachen kann. Das ist uns sehr wichtig. Wir sind schon seit Jahren auf der YOU und fühlen uns hier dazugehörig."



Martin Wüsthoff von der Stiftung Planetarium Berlin



"Wir sind zum dritten Mal auf der YOU. Es gefällt uns besonders gut, dass hier die Jugend angesprochen wird, und dass wir mit der Jugend in Kontakt treten können. Aber auch die Vielfalt auf der YOU gefällt uns sehr gut. Unser Stand kam sehr gut bei unseren Besuchern an. Wir waren die ganze Zeit ausgebucht. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder auf der YOU sein werden."



Andreas Kullik von Leoobalys Merch



"Wir sind zum ersten Mal hier auf der YOU. Uns gefällt besonders gut, dass es verschiedene Bandbreiten an Leuten gibt, die hier zu Besuch kommen. Es ist hier nicht wie auf der "Glow", wo man nur junge oder ältere Mädchen hat. Hier sind tatsächlich verschiedene Altersgruppen vertreten, aber auch männliche oder weibliche Besucher."



Alice Jacejko von Caseking



"Caseking was here at least 3 years in a row. The YOU is a very energetic fair. From the exhibitor's perspective it's really nice to see, how we were able to entertain the kids. I think it's pretty cool. We are living in the generation of gaming, so the kids loved our stand. They could also win some prices. I would say our stand at YOU is definitely working in our favor."



Jacqueline Achterberg von Friseur-Innung



"Wir sind schon seit über 10 Jahren hier auf der YOU. Hier haben wir die Möglichkeit, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. An unserem Stand können die Jugendlichen beim "Haare-Machen" Fragen stellen. Wir wollen natürlich immer gerne den Beruf für sie attraktiv machen. Wir bewerten unseren diesjährigen Messeauftritt als durchaus positiv."



Luca Grossmann von der Deutschen Schützenjugend



"Wir sind mehrere Jahre auf der YOU gewesen. Schön ist für uns hier, unseren eigenen Sport zu präsentieren. Obwohl wir einer der größten Sportverbände sind, werden wir immer noch ein bisschen als Randsport angesehen. Hier auf der YOU haben wir die Möglichkeit, uns bemerkbar zu machen. Unser Stand kommt auch immer gut an. Es ist auch immer schön zu sehen, wie einige Leute uns hier wiedererkennen."



Lukas Schnelle von der Deutschen Schachjugend



"Unser Stand ist schon zum siebten Mal hier auf der YOU. Die Vielfallt an Angeboten auf der YOU gefällt mir besonders gut. Es gibt hier auch verschiedene Kooperationen zwischen den Ständen. Bei uns spielt z.B. gerade die Schützenjugend Schach. Selbst wenn man es auf Anhieb nicht denkt bei Schach, kam unser Stand bei den Jugendlichen gut an. Einige spielten schon sehr gut, andere waren aber auch auf jeden Fall bereit zu lernen."



Martina Eder von Eisbären Berlin



"Wir waren schon öfter auf der YOU. Uns gefällt besonders gut, dass das Publikum sehr offen und interessiert ist. Die Besucher hatten bei uns richtig viel Spaß beim Torwandschießen."



Notker Schweikhardt, Die Grünen



"Das ist jetzt unser fünftes Jahr in Folge auf der YOU. Wir haben "Fridays for Future" eingeladen - wir waren uns da ziemlich unsicher, wir sind ja eine Partei - aber sie haben die Chance genutzt. Ob wir nächstes Jahr wieder zur YOU kommen? Natürlich, YOU muss sein!"



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.



Über das YOU Summer Festival



Vom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffen Jugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neusten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriege an Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist die Messe Berlin.



