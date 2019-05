Blockchain-Startup Mycro holt früheren LG-Manager Ulrich Kemp an Bord DGAP-News: Mycro.jobs GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Personalie Blockchain-Startup Mycro holt früheren LG-Manager Ulrich Kemp an Bord 27.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster, 27. Mai 2019 - Mycro, ein Blockchain-Startup, das über eine mobile App potenzielle Arbeitgeber mit geeigneten Kandidaten für einfache Jobs in Echtzeit zusammenbringt, verstärkt sein Advisory Board mit dem früheren LG-Manager Ulrich Kemp. Mycro ist ein virtueller Marktplatz für sämtliche Arten von kurzfristig zu erledigenden Gelegenheitsjobs. Diese reichen von Arbeiten im Haushalt, Zustelldiensten bis hin zu ortsunabhängigen und qualifizierten Services. Durch intelligente und selbstlernende Algorithmen, die von Dating-Apps übernommen wurden, ordnet Mycro in Echtzeit den Auftraggebern die passenden Bewerber für diese Jobs zu. Auf Basis der Blockchain-Technologie entsteht so die erste globale, dezentralisierte Plattform für die Vermittlung von einfachen Arbeitsleistungen. Auftraggeber und Auftragnehmer profitieren dabei von einer reibungslosen und vertrauenswürdigen Zahlungsabwicklung, einer hohen Sicherheit ihrer Daten und niedrigen Gebühren. "Mycro ist eines der spannendsten Projekte, die mir in meiner Karriere begegnet sind. Denn es löst ein Problem, was auch ich gut kenne, auf einfache Art. Es tauscht quasi Geld in etwas noch viel Wertvolleres, nämlich Zeit. Und die, die Zeit haben, können das Geld in der Regel gut gebrauchen", freut sich Ulrich Kemp auf die neue Aufgabe als Mitglied im Advisory Board von Mycro. Kemp war von 2008 bis 2010 als COO beim deutschen Ableger von LG Electronics für die gesamte Produktpalette verantwortlich und hat dort das Wachstum gerade in der wirtschaftlich schwierigen Zeit nach der Finanzkrise maßgeblich vorangetrieben. Zuvor hatte er Führungspositionen in zahlreichen namhaften Unternehmen wie T-Systems, Fujitsu-Siemens und Hewlett Packard inne. Seit acht Jahren stellt Kemp seine Erfahrung und sein Netzwerk vor allem Startups aus dem Technologiebereich als Gründer, Anteilseigner oder aktiver Berater zur Verfügung. Kemp ist unter anderem CEO der UnitedCrowd GmbH, einer globalen Plattform für Unternehmensfinanzierungen auf Blockchain-Basis, mit der Mycro im Zuge der Mandatierung Kemps eine strategische Partnerschaft eingegangen ist. Andre Bruckmann, Gründer und CEO von Mycro, sieht den Gewinn von Branchenkenner Kemp für sein Unternehmen auch als Beweis dafür, dass die Idee, auf Basis der Blockchain-Technologie jedem Menschen, egal woher er kommt, problemlosen Zugang zu einem globalen Marktplatz für einfache Jobs zu verschaffen, ein enormes Potenzial bietet. "Ulrich Kemp ist einer der profiliertesten Köpfe der Branche mit einem hervorragenden Netzwerk, dass uns genau die Tür zu strategischen Partnerschaften öffnen kann, durch die wir für einen erfolgreichen Start und dynamisches Wachstum in der Zukunft gehen müssen. Wenn ich mir unser Advisory Board so anschaue, bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem Knowhow all dieser Berater das Projekt Mycro erfolgreich auf die nächste Stufe heben und den für Sommer geplanten Token Sale erfolgreich durchführen können", so Bruckmann. Pressekontakt: Thomas Bolleyer, COO Mycro Wienburgstraße 207 48159 Münster Mobil: +49 (0) 176 61319231 Email: tb@mycrojobs.io 27.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 815947 27.05.2019 AXC0086 2019-05-27/10:00