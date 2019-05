Essen (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der abermaligen Eskalation im Handelskonflikt sinken die Renditen rund um den Globus, berichten die Analysten der National-Bank AG.Vor allem aber in Europa scheine die Zinsentwicklung derzeit nur eine Richtung zu kennen, nämlich weiter in den negativen Bereich. In der Tat nehme derzeit die Wahrscheinlichkeit weiter zu, dass die EZB abermals expansiv tätig werde: Sowohl für 2019 als auch für 2020 würden sich die Inflationserwartungen weit unter der gesetzlich intendierten Zielgröße von 2% bewegen. Diese Entwicklung biete der EZB vor allem auch die Legitimation, den Ländern der südlichen Peripherie weiter entgegenzukommen und damit letztlich den Euro weiter zu erhalten. Hinter der zu geringen Inflationsentwicklung stecke ein seit 2009 anämisches Wachstum: Schaue man auf die Niveaugrößen, sei die Eurozone seit dem "Vormärz" der Lehman-Krise lediglich um 0,7 Prozent p.a. gewachsen - also erheblich unterhalb des Potenzialpfades. Zum Vergleich: Die USA hätten im gleichen Zeitraum um 1,7% jedes Jahr expandiert - also rund zweieinhalbmal so stark. Die Analysten der National-Bank AG würden zwar davon ausgehen, dass der globale Ausblick zumindest robust bleibe. In Europa zeichne sich aber immer klarer ab, dass die gesamtwirtschaftliche Dynamik nicht ausreichen werde, um die Zielgrößen bei der Inflation zu erreichen. ...

