Wien (www.anleihencheck.de) - Auch letzte Woche wurde mit einem platzierten Anleihevolumen in Höhe von EUR 38,5 Mrd. abermals mehr als EUR 30 Mrd. begeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Gros habe in der letzten Woche von Financials Emittenten (49%) gestammt, gefolgt von Corporates (34%) sowie staatlichen und staatsnahen Emittenten (17%). Am Freitag habe die Novem Group GmbH eine variabel verzinste Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio. begeben (3mE+525 BP, 5NC1, erwartete Ratings: Ba3/B+/BB-). Des Weiteren habe Sato Corporation eine EUR 350 Mio. Anleihe (Baa3) mit fünfjähriger Laufzeit bei MS+150 BP begeben. Beginnend mit dieser Woche Montag habe BayWa AG (kein Rating) Roadshowtermine in Europa angekündigt. Im Anschluss solle die erstmalige Emission einer grünen Anleihe des Unternehmens in Benchmark-Format erfolgen. Die Laufzeit des geplanten Green Bonds solle im Bereich von fünf bis sieben Jahren liegen. ...

