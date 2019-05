Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads haben wieder zugenommen - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe lagen sie zuletzt bei fast 70 Basispunkten, berichten die Analysten der National-Bank AG.Die Analysten der National-Bank AG würden weiterhin davon ausgehen, dass sowohl das globale als auch das europäische Umfeld weiter stützend bleiben würden. Das was der europäischen Konjunktur an Dynamik fehle, dürfte die EZB ausgleichen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Handelskrieg dürfte die Spreadeinengung aber erst einmal pausieren: Die Analysten der National-Bank AG würden bis auf weiteres mit einer Seitwärtsbewegung der Credit-Spreads in Europa rechnen. (Ausgabe vom 24.05.2019) (27.05.2019/alc/a/a) ...

