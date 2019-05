Ob bei der Aufladung der Batterie, der Beschleunigung des Elektromotors und/oder schnellen Schaltprozessen der ICs: Die Anforderungen und Belastungen für die Leistungselektronik in der Elektromobilitätsbranche sind enorm. Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Elektronik müssen Fahrzeugkomponenten höheren Belastungen über einen wesentlich längeren Zeitraum standhalten. Die Automobilhersteller verlangen von der Zulieferindustrie, dass sie für ihre Produkte eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren oder 250.000 km gewährleisten.

Umso wichtiger ist es die Spezifikation der Teile einzuhalten, ohne diese Grenzen zu überschreiten. Hier wird die höchste Leistung erreicht, aber Belastungen darüber hinaus führen oft zu irreparablen Schäden an den sensiblen Bauteilen. Präzise Messungen sind daher entscheidend. Die häufig verwendeten NTC-Sensoren entwickeln sich zunehmend zu einer Schwachstelle vieler Elektroautos. Aufgrund von zeit- und temperaturabhängigen Prozessen im Bulk-Material verschiebt sich die Kennlinie nach einiger Zeit und die Genauigkeit der Messung nimmt ab. Dadurch sind Temperaturgrenzen nicht mehr erreichbar und notwendige Sicherheitsmargen reduzieren die Leistung der Elektronik.

Platin-Dünnschichtsensoren sind hierfür die Lösung. Eine Platinschicht auf einem Aluminiumsubstrat sorgt für eine nahezu lineare Kennlinie und ermöglicht so kontinuierlich präzise Messungen. Heraeus Nexensos verfügt bereits über langjährige Erfahrung mit diesen Sensoren in anderen Anwendungsbereichen der Automobilindustrie und wendet dieses Wissen nun für Fortschritte in der Elektromobilität an. Dieses Know-how kommt aktuell in vier Anwendungsbereichen zum Einsatz.

Ladestecker: Sichere Energieübertragung

Vor allem aus sicherheitstechnischer Sicht ist das vorrangige Ziel der Optimierung der Ladezeiten an Grenzen gestoßen. Die Qualität und Zuverlässigkeit der Ladestecker müssen über einen langen Zeitraum gewährleistet sein. Gleichzeitig sollte die Ladeleistung langfristig unverändert bleiben. Die durch die hohe Energieübertragung erzeugte Wärme kann jedoch sowohl den Stecker als auch die Verbindung im Auto beschädigen. Um dies zu vermeiden, sind präzise, driftfreie Messungen über die gesamte Lebensdauer erforderlich. Darüber hinaus müssen erhöhte Temperaturen schnell erkannt werden, um den Benutzer und die Geräte zuverlässig zu schützen.

Platin-Dünnschichtsensoren haben sich als langzeitstabil erwiesen und bieten die notwendige Messgenauigkeit für die erwartete Lebensdauer ...

