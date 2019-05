flatex Morning-news DAX update: Die neue Woche begann mit einem uneinheitlichen ...

Die neue Woche begann mit einem uneinheitlichen Handelsergebnis in der Region Asien-Pazifik. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 21.182,58 Punkten. Die festlandchinesischen Indizes in Shanghai und Shenzen konnten enorm zulegen, der Hang Seng Index aus Hongkong hingegen verlor leicht. Die US-Futures drehten parallel zur festeren Eröffnung in Europa ins Plus und wiesen eine halbe Stunde nach dem europäischen Börsenstart durchweg Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.077,88 Punkten. Die Börsen in Großbritannien und den USA bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,49 Prozent bei 12.011,04 Punkten. Um die Ziele auf der Ober- und Unterseite bestimmen zu können, wäre der Kursverlauf vom Hoch des 03. Mai 2019 (gleichzeitig das Jahreshoch 2019) bei 12.435,67 Punkten bis zum Tief des 13. Mai 2019 bei 11.844,47 Punkten heranzuziehen. Die nächsten Widerstände wären bei 12.071/12.140/12.210/12.296 und 12.435 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.984 und 11.845 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.706/11.619 und 11.480 Punkten in Betracht.

