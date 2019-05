Prime Standard

Die Vor dem Hintergrund von Marktgerüchten bestätigt der Vorstand der First Sensor AG (ISIN: DE0007201907), dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der TE Connectivity Ltd. über eine Übernahme befindet. Der First Sensor AG liegt eine rechtlich unverbindliche Interessensbekundung mit einem indikativen Angebotspreis von rund EUR 28 je Aktie vor. Die First Sensor AG prüft im besten Unternehmensinteresse ihre Handlungsoptionen. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob es zu einem Übernahmeangebot seitens TE Connectivity Ltd. kommt. Die First Sensor AG wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren. und was passiert? Die Aktie steigt natürlich.Und das während sie sowieso schon eine schöne Performance in den letzten sechs Monaten hinlegte. Jetzt ist natürlich die Frage: Welcher Preis wird geboten und wird ein Preis geboten? Spannung garantiert.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

1. Quartal

Am 14. Mai gab es bereits Zahlen zum Ersten Quartal: Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2019 auf 41,4 Mio. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (34,5 Mio. Euro). Dabei konnten vor allem die Umsätze in den Produktgruppen Pressure und Photonics gesteigert werden. Das Plus ...

