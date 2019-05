AfD-Chef Jörg Meuthen hat das Thema Klimapolitik für das Abschneiden seiner Partei bei den Europawahlen verantwortlich gemacht. "Sicherlich war das Thema Klimapolitik und die hier verbreitete Hysterie um dieses Thema etwas, was uns nicht in die Karten gespielt hat", sagte Meuthen am Montagvormittag in Berlin.



Das Thema sei "nach oben gehypt" worden. Die Menschen seien so in sehr großer Zahl erreicht worden. Das habe den Grünen in die Karten gespielt, "weil viele Menschen allen Ernstes glauben, die Grünen hätten hier vernünftige Lösungen im Angebot, was natürlich nicht der Fall ist", so der AfD-Chef. Das Thema sei mittlerweile schon so stark "ersatzreligiös" besetzt, dass man "mit Fakten und mit vernünftiger Analyse gar nicht mehr durchdringt".



AfD-Co-Chef Alexander Gauland äußerte sich ähnlich wie Meuthen. Die Grünen seien der "Hauptgegner" der AfD, sagte Gauland am Montagvormittag in Berlin. Sie seien die Partei, die Deutschland ruiniere. Das Hauptziel der AfD müsse deshalb sein, "gegen die Grünen zu kämpfen", so Gauland weiter.