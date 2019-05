Berlin (ots) -



Dem 1977 in Zypern geborenen Briten Alex Michaelides ist mit seinem ersten Buch "Die stumme Patientin" etwas gelungen, wovon andere Autoren nur träumen: Mit diesem komplex gestrickten und in keiner Sekunde vorhersehbaren Psycho-Thriller eroberte er Platz eins der New-York-Times-Bestsellerliste. Helke Michael verrät Ihnen in unserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp mehr über diesen hochspannenden Debütroman, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.



Sprecherin: Die Londoner Künstlerin Alicia Berenson sitzt seit sieben Jahren in der geschlossenen Psychiatrie, weil sie ihren Ehemann mit fünf Kopfschüssen getötet hat. Die Polizei fand sie blutüberströmt mitsamt Gewehr neben der Leiche, gestanden hat sie die Tat aber bisher nicht.



O-Ton 1 (Die stumme Patientin, 17 Sek.): "Alicia beantwortete keine Fragen. Sie konnte nicht, wollte nicht sprechen. Sie sprach auch nicht, als man sie des Mordes an Gabriel anklagte. Sie schwieg, als sie verhaftet und unter Arrest gestellt wurde, weigerte sich, ihre Schuld zu leugnen oder zuzugeben. Alicia sprach nie wieder."



Sprecherin: Nur ein Bild malte sie danach noch - ein Selbstporträt mit sich als Alkestis. Also genau der Frau, die sich in der griechischen Mythologie aus Liebe opfert, um ihren Mann vor dem Tod zu bewahren. Theo Faber, Psychotherapeut mit dubioser Vergangenheit, ist total fasziniert von diesem Rätsel und will es unbedingt lösen.



O-Ton 2 (Die stumme Patientin, 18 Sek.): Wenn ich Alicia helfen wollte, musste ich sie verstehen, sie und ihre Beziehung zu Gabriel. Hatte sie ihn geliebt? Ihn gehasst? Was hatte sie dazu gebracht, ihn umzubringen? Und warum hatte sie sich seither geweigert, über den Mord zu sprechen - überhaupt noch zu sprechen? Keine Antworten, noch nicht, nur Fragen.



Sprecherin: Aber auch Theo gelingt es nicht, Alicia zum Reden zu bringen. Völlig unerwartet greift sie ihn stattdessen sogar persönlich an.



O-Ton 3 (Die stumme Patientin, 15 Sek.): Ihre Finger schlossen sich fest um meinen Hals, drückten zu, würgten mich. Ich tastete nach dem Alarm, aber ich kam nicht dran. Sie drückte noch fester zu, ich bekam keine Luft mehr. Ich unternahm einen weiteren Versuch, das kleine Gerät zu fassen zu bekommen, diesmal mit Erfolg, und löste den Alarm aus.



Sprecherin: Theo macht trotz dieses Vorfalls zwar unbeirrt weiter, doch es sieht so aus, als ob er nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen kann:



O-Ton 4 (Die stumme Patientin, 28 Sek): Mit gesenkter Stimme sagte ich: "Ich möchte Ihnen helfen, Alicia. Das müssen Sie mir glauben. Ich möchte Ihnen wirklich und wahrhaftig helfen, klar zu sehen." Die Worte kamen direkt aus meinem Herzen. Alicia sah auf, starrte mich an - und durch mich hindurch. Sie können mir nicht helfen!, riefen ihre Augen. Sehen Sie sich doch an, Sie können kaum sich selbst helfen. Psychofuzzi. Hochstapler. Betrüger. Betrüger...



Wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht und ob am Ende alle Rätsel gelöst sein werden: "Die stumme Patientin" von Alex Michaelides gibt's ab sofort in der ungekürzten Hörbuch-Fassung exklusiv bei Audible zum Download.



