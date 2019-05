Langfristig beherrscht ein klarer Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim EUR/USD. Mittelfristig steckt das Pärchen seit Anfang dieses Jahres in einem untergeordneten Abwärtstrend. Allerdings macht sich durch das Doppeltief bei 1,1100 USD nun die Hoffnung auf eine kurzfristige Trendwende breit. Der Handelskrieg zwischen den USA und China drückt in einem Intermarket-Vergleich merklich auf die Stärke des US-Dollars, dass zu einem Aufschwung der ihm gegenüber stehenden Währungen führen könnte. In diesem Fall müsste allerdings der diesjährige Abwärtstrend erst noch überwunden werden, damit eindeutige Kaufsignale auf der Oberseite entstehen.

Zunächst einmal bleibt das Handelsgeschehen bis zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 1,1228 USD und der in diesem Bereich verlaufenden Abwärtstrend als neutral zu beschreiben. Erst ...

