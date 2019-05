Utimaco, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Cyber Security mit Fokus auf Hardware-Sicherheitsmodule und Compliance-Lösungen für Telekommunikationsanbieter, hat Didier Lamouche zum neuen Vorsitzenden des Beirats ernannt. Er übernimmt diese Position von Stefan Auerbach, der seit Januar 2019 als Geschäftsführer in der Position des CEO von Utimaco tätig ist.

Didier Lamouche bringt seine mehr als 30-jährige Management-Erfahrung in verschiedenen Branchen, darunter die Halbleiter-, IT-, Mobilfunk- und Digital Security-Industrie, in die neue Position ein. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender das Unternehmen Oberthur Technologies, das nach der unter seiner Führung vollzogenen Akquisition und dem Merger mit Morpho als IDEMIA firmiert. Seine frühere Management-Erfahrung umfasst u.a. Funktionen als CEO von ST-Ericsson, der Bull Group, ST-Microelectronics (als COO) und Altis Semiconductor sowie Stationen im oberen Management bei IBM, Motorola und Philips. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in Aufsichtsgremien, die er in Mandaten sowohl bei börsennotierten als auch privat gehaltenen Unternehmen sammeln konnte. Derzeit ist er Mitglied des Aufsichtsrats bei ADECCO.

Als neuer Vorsitzender des Beirats von Utimaco wird sich Didier Lamouche besonders in die Portfoliostrategie and -entwicklung sowie in den Ausbau der weltweiten Vertriebs- und Produktionskapazitäten einbringen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Didier Lamouche für den Vorsitz des Beirats in unserem Unternehmen gewinnen konnten. Mit seiner großen Erfahrung und seinen Stärken wird er einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Utimacos weltweite Präsenz auszubauen und im globalen Cyber Security-Markt deutlich zu wachsen" sagt Stefan Auerbach, Chief Executive Officer von Utimaco.

"Es ist mir eine große Freude, Teil eines erstklassigen Teams zu werden und Stefan Auerbach dabei zu unterstützen, Utimacos strategische Pläne umzusetzen" sagt Didier Lamouche. "Utimaco hat in seinem Cyber Security-Marktsegment eine einzigartige Position, die Produktpalette und die Technologie sind absolut führend. Die Investoren EQT, Pinnova und BIP stehen hinter dem Unternehmen, und ich freue mich darauf, zum Unternehmenserfolg im Sinne der Kunden, Mitarbeiter und Investoren beizutragen".

Utimaco ist ein weltweit tätiger Anbieter von professionellen IT-Sicherheitslösungen mit Sitz in Aachen, Deutschland und Campbell (CA), USA. Utimaco entwickelt Hardware-Sicherheitsmodule und Compliance-Lösungen für Telekommunikationsanbieter im Bereich der Regulierung als einer der führenden Hersteller in beiden Bereichen.

