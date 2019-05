Zur jüngsten Erfolgsmeldung des Pflanzenproteinspezialisten Burcon NutraScience (TSX: BU; FRA: BNE) passt eine aktuelle Aussage aus einem Interview, das Nestlé-Chef Mark Schneider am Wochenende in der Schweizer "Sonntagszeitung" (SoZ; Ausgabe vom 26.5.).gegeben hat. Schneider kündigte in dem Interview an, die Nestlé Gruppe setze mit ihrem Sortiment vermehrt auf fleischlose Produkte und wolle den Zuckergehalt in Schokolode reduzieren. "Wir beobachten, dass Konsumenten immer mehr zu pflanzlichen Produkten greifen. Dort sehen wir nachhaltiges Wachstum", sagte Nestlé-Chef Mark Schneider im Interview mit der "Sonntagszeitung".

