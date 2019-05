(shareribs.com) Chicago 27.05.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag fester. Mais kletterte dabei auf ein neues Jahreshoch. Vor dem langen Wochenende haben sich die Marktteilnehmer vorsichtig bewegt. Juli-Mais stieg um 14,5 Cents auf 4,0425 USD/Scheffel. Mais hat in der vergangenen Woche starke Kursgewinne gezeigt. Das anhaltend schlechte Wetter in den US-Anbaugebieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...