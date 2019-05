Die NordLB hat das Kursziel für Renault anlässlich des Fusionsvorschlags von Fiat Chrysler von 53 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Er komme überraschend, klinge aber schon recht konkret, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. "Kaum vorstellbar, dass die Unternehmensführung von Renault nicht im Vorfeld schon eingebunden war", so der Experte. "Allerdings hat Renault gegenwärtig mit seinem Allianz-Partner Nissan alle Hände voll zu tun, undenkbar, dass diese Partnerschaft aufgegeben wird." Inklusive der Japaner könnte bei einer Fusion aber ein Weltmarktführer entstehen. Schwope rät, die positive Kursreaktion zum Verkauf zu nutzen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 10:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2019 / 10:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-05-27/11:50

ISIN: FR0000131906