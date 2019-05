Der Babynahrungshersteller Hipp legt in Sachen Nachhaltigkeit nach: In sechs Jahren will das Unternehmen ohne Plastikverpackungen auskommen.

Der Babynahrungshersteller Hipp will bis 2025 bei seinen Verpackungen ohne Plastik auskommen. Um dieses Ziel zu erreichen, will der Marktführer für Säuglingsnahrung in Deutschland mehr Glas verwenden und wiederverwertbare Verpackungen aus natürlichen Materialien wie Holz und Gras entwickeln. Das sagte Firmenchef Stefan Hipp der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Plastikverpackungen ...

