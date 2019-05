Bad Homburg (ots) - In Kooperation mit Global Digital Women und der Entrepreneur University wird beim Digital Leader Award zum zweiten Mal der "Digital Newcomer" des Jahres ausgezeichnet



- Ab sofort und bis zum 12. Juni kann unter www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award/ abgestimmt werden, welche der 17 Bewerber und Bewerberinnen die Auszeichnung erhalten soll - Der Gewinner oder die Gewinnerin des Online-Votings wird anschließend bei der Winners Night des Digital Leader Award am 27. Juni in Berlin prämiert



Wer wird Deutschlands Digital Newcomer 2019? Nachdem 17 digitale Talente verschiedenster Branchen und Positionen dem Bewerbungsaufruf gefolgt sind, beginnt nun die nächste Phase des Digital Newcomer Award: Bis zum 12. Juni wird in einem öffentlichen Voting auf www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award/ der Sieger oder die Siegerin des Wettbewerbs ermittelt.



Auf der Website sind die Kurzprofile aller Bewerber und Bewerberinnen aufgelistet. Mit ihren Antworten auf die jeweils vier Fragen bringen die Innovationstreiber und -treiberinnen dort zum Ausdruck, warum gerade sie den Titel verdienen. So mussten sie beispielsweise die Frage beantworten, was das Thema Führung im digitalen Zeitalter für sie bedeutet und belegen, wie ihre Idee die Digitalisierung in ihrem Unternehmen voranbringt.



Die finale Entscheidung, wer sich künftig "Digital Newcomer 2019" nennen darf, wird auf der Winners Night des Digital Leader Award am 27. Juni 2019 in den BOLLE Festsälen in Berlin verkündet. Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird der Digital Newcomer Award in diesem Jahr zum zweiten Mal unter dem Dach des Digital Leader Award gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women und der Entrepreneur University vergeben.



Weitere Informationen zum Award unter: www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award/



