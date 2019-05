FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seine Position in den USA mit einem Joint Venture ausbauen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es mit der Fraen Corporation ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion militärischer Zünder gegründet. Rheinmetall wird an dem Joint Venture mit dem Namen Rheinmetall Fraen Fuzes LLC 51 Prozent heißen, der US-Partner 49 Prozent.

May 27, 2019

