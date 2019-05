Thayngen (ots) -



Cornichons, Gurken oder Silberzwiebeln, das knackige Essiggemüse

von Chirat darf bei keinem Raclette oder Fondue-Abend fehlen - und

das bereits seit 160 Jahren! Erst mit den feinen Beilagen bekommen

Ihre Lieblingsgerichte das gewisse Extra.



Chirat, die Schweizer Nr. 1* für Essiggemüse, feiert in diesem

Jahr 160-jährigen Geburtstag. Die Traditionsmarke begeistert ihre

Kunden anlässlich des Jubiläums mit grossartigen

Geburtstags-Highlights. Chirat-Liebhaber dürfen sich unter anderem

auf knackige Produktneuheiten, neue Kressi Salatsaucen sowie ein

Überraschungsgewinnspiel freuen.



Die Erfolgsgeschichte von Chirat begann 1859 in Genf unter dem

Namen Gardy, Chirat et Cie zunächst mit der Produktion von Essig.

Nachdem einer der Gründer, Charles Chirat, das Unternehmen seinem

Sohn Paul Chirat übergab, konnte dieser die Marke mit dem Vertrieb

von Essiggemüse zu einem Schweizer Original entwickeln. Von da an

wurde das Gemüse in einem kochenden Kräuter-Essig-Sud eingelegt und

erhielt dadurch seine unverkennbare Knackigkeit. Das typisch,

knackige Geräusch beim herzhaften Biss in das frisch eingelegte

Gemüse macht Chirat zu einem echten Schweizer Klassiker. Inzwischen

hat sich Chirat zu einer national beliebten Marke entwickelt und

sorgt bei jedem Anlass für ein knackiges Extra. Von der

hervorragenden Qualität der Nr. 1* sind nicht nur viele Schweizer

Haushalte überzeugt. Auch bei Chefköchen und Gourmets lautet das

Motto: "Immer besser mit Chirat."



Anlässlich des 160. Jubiläums wird Chirat zum wiederholten Male

von der "Chirat Pickles Band" unterstützt. Die bunte Big Band aus

gezeichneten Comic-Gemüse-Figuren trat bereits 1950 als

Markenbotschafter in der Werbung auf und spielt in diesem Jahr

anlässlich des Geburtstags wieder.



Feiern Sie mit und testen Sie jetzt den Original Chirat-Geschmack:

denn nur die Knackigsten schaffen's ins Glas!



Die beliebtesten Chirat Gurken und Cornichons sind ab Spätsommer

mit limitierten Jubiläumsetiketten im Handel erhältlich.



