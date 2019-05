Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fiat Chrysler anlässlich der geplanten Fusion mit Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Die Vorteile bei einem Zusammengehen der beiden Autobauer seien offenkundig, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit Synergien zwischen 3,0 und 6,6 Milliarden Euro. Abzuwarten bleibe aber, wie die beiden Hauptaktionäre von Renault - der französische Staat und der japanische Partner Nissan - auf die Fusionspläne reagieren./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-27/12:23

ISIN: NL0010877643