Veränderung im Vorstand Dr. Christoph Urban als neuer Vorstand der Einhell Germany AG ab 1.7.2019 bestellt Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Aufsichtsrat der Einhell Germany AG hat heute Herrn Dr. Christoph Urban mit Wirkung zum 01.07.2019 zum Vorstand IT und Digitalisierung der Einhell Germany AG bestellt. Herr Dr. Urban ist seit 2002 in leitender Funktion bei Einhell tätig. Seit 2005 verantwortet er den Bereich IT im Konzernverbund. Mit dem 01.04.2014 wurde Herr Dr. Urban zum Geschäftsführer der iSC GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Einhell Germany AG, bestellt. Die iSC GmbH führt im Einhell Konzern die Zentralfunktion für den Bereich IT und Service aus. Herr Dr. Christoph Urban wird in seiner neuen Funktion als Vorstand die Position IT und Digitalisierung übernehmen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt Herrn Dr. Urban mit den Strategiebereichen "Digitale Organisation des Konzerns" inkl. der gruppenweiten betriebsfunktionellen Weiterentwicklung der IT Architektur in Hard- und Software sowie "Service-Management", dem Auf- und Ausbau der internationalen Servicestrukturen im Rahmen der Umsetzung der Produkt- und Markenstrategie, zu betrauen. Bei den bisherigen Mitgliedern des Vorstands gibt es keine Veränderung. Landau/Isar, 27. Mai 2019