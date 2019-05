Der französische Autohersteller Renault hat Interesse für das Fusionsangebot des italienisch-amerikanischen Konkurrenten Fiat Chrysler signalisiert. Der Verwaltungsrat werde die Möglichkeit einer solchen Annäherung untersuchen, teilte das Topgremium von Renault am Montag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. In einer Mitteilung war mit Blick auf das Fusionsangebot von einem "freundschaftlichen Vorschlag" die Rede. Ein Zeitplan für die Gespräche wurde nicht genannt.

Fiat Chrysler hatte zuvor die Offerte vorgelegt. Bei einem Zusammenschluss würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen und die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern./cb/DP/jha

ISIN FR0000131906 DE0007664039 JP3633400001 NL0010877643

AXC0140 2019-05-27/12:31