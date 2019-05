Nach der Wahl in Belgien gestaltet sich die Regierungsbildung kompliziert. Der belgische Monarch soll jetzt zwischen den Parteien vermitteln.

Nach der Parlamentswahl in Belgien suchen König Philippe und Premierminister Charles Michel nach einer Lösung für die erwartbar komplizierte Regierungsbildung. Der liberale Politiker wurde am Montagmittag beim König erwartet. Der Monarch spielt in der belgischen Politik eine wichtige Rolle als Vermittler.

Die Belgier haben am Sonntag eine fragmentierte Abgeordnetenkammer gewählt. Im ...

