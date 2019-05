Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schichtwechsel bei der Morningshow auf Radioeins vom rbb: Stefan Rupp und Christoph Azone moderieren am Freitag, 7. Juni 2019, zum letzten Mal gemeinsam die Sendung "Der schöne Morgen". Stefan Rupp verlässt den Sender auf eigenen Wunsch, Christoph Azone wird weiter auf Radioeins zu hören sein.



Radioeins-Programmchef Robert Skuppin: "Es war eine tolle und erfolgreiche Zeit. Ich akzeptiere Stefans Entscheidung und für ihn stehen die Türen bei Radioeins immer offen."



Seit ihrem Start im Jahr 2000 hat das Team Rupp/Azone mehr als 2000 Morgenshows auf Radioeins moderiert. Stefan Rupp: "Auch wenn Radioeins für mich so etwas wie Heimat geworden ist: Es ist Zeit für einen Schicht- und Sichtwechsel. Ich werde mich zukünftig mit dem Thema Podcast beschäftigen. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen für die Treue der Radioeins-Hörerinnen und Hörer: Sie sind mir wirklich sehr ans Ohr gewachsen!"



"Der schöne Morgen" "Der schöne Morgen", das Flaggschiff von Radioeins, führt montags bis freitags von 5.00 bis 10.00 Uhr informativ und unterhaltsam in den Tag. 2010 wurde "Der schöne Morgen" als bundesweit beste Morgensendung mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Aktuell ist sie eine der meistgehörten Morgensendungen Berlins.



Die Sendung "Der schöne Morgen" wird im Wechsel von den Teams Julia Menger/Kerstin Hermes, Tom Böttcher/Marco Seiffert sowie (bis 7. Juni 2019) Stefan Rupp/Christoph Azone moderiert.



Stefan Rupp und Christoph Azone



Stefan Rupp (geboren 1968) und Christoph Azone (geboren 1967) haben tausende von Morgenstunden gemeinsam am Mikrofon verbracht, um ihre Hörerinnen und Hörer mit Witz, Stil und kompetenter Information in den Tag zu begleiten. 1993 starteten sie ihre Karriere als Frühstücksmoderatoren "Funkmaster Confetti" (Rupp) und "Mallorca Joe" (Azone) bei KISS FM. Nach weiteren Stationen bei Privatradios holte der damalige Radioeins-Chef Helmut Lehnert das "Anarcho-Pärchen" im Jahr 2000 zu Radioeins.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 102 rbb-presseteam@rbb-online.de