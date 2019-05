Die deutschen Autobauer haben den Milliardenmarkt für Ersatzteile monopolisiert, auf Kosten von Kunden und Konkurrenten. Nun soll der umstrittene Designschutz fallen - doch so einfach ist das nicht.

Was ist der Unterschied zwischen einem Fernseher und einem Auto? Der Fernseher kommt auf den Schrott, wenn er kaputtgeht, das Auto in die Werkstatt - und "mit Ersatzteilen erwirtschaftet die Autoindustrie zwei Drittel ihrer Gewinne, nicht mit Neuwagen", erzürnt sich Jürgen Rabsilber.

Deshalb betrachten die Autohersteller Rabsilbers Firma als Wilderer in ihrem Revier. Rabsilber führt die deutschen Geschäfte des Autoteile-Spezialisten Van Wezel aus Belgien. Er sitzt in seinem Büro, vor ihm auf dem Schreibtisch liegen Ausdrucke aus dem Designgesetz. Kürzlich feierte er sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Genauso lange reicht die Fehde seiner Branche mit den Autokonzernen zurück. Van Wezel und eine Handvoll Wettbewerber bieten Ersatzteile für alle gängigen Automodelle an - und das in der Regel deutlich günstiger als die Originale.

Kein Wunder, dass die Autobauer alles tun, um die unliebsame Konkurrenz aus diesem lukrativen Geschäftszweig fernzuhalten. Tatsächlich hatten sie bislang gewissermaßen ein Monopol auf alle Teile, die außen am Auto sichtbar sind: Kotflügel, Motorhaube, Stoßfänger, Außenspiegel, Glasscheiben, Leuchten. Das Zauberwort in der Branche lautet: Designschutz. Demnach dürfen bei Reparaturen laut Gesetz nur Originalteile der Hersteller angebracht werden. Für Ersatzteile, die an anderer Stelle verbaut werden, greift der Designschutz hingegen nicht.

Bislang ließ sich der mächtige Verband der Automobilindustrie (VDA) nur auf eine freiwillige und wachsweiche Selbstverpflichtung ein, nicht gegen Nachahmerprodukte vorzugehen. Seit diesem Zugeständnis aus den Tagen des Autokanzlers Gerhard Schröder bewegen sich alle in einer rechtlichen Grauzone: Werkstätten, die Ersatzteile fremder Provenienz montieren; Händler, die sie vertreiben; und Hersteller, die sie einführen.

Freien Wettbewerb gibt es bislang also nur von Autobauers Gnaden. Damit will die Bundesregierung ein für alle Mal Schluss machen. Gerade ist ein Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) durchs Kabinett gegangen. Er sieht vor, sichtbare Ersatzteile mittels Reparaturklausel vom Designschutz auszunehmen, um den Wettbewerb zu stärken und das Portemonnaie der Autobesitzer zu schonen. Doch ausgerechnet jene, die vom neuen Gesetz profitieren sollen, machen mobil gegen die Liberalisierung - weil sie befürchten, dass genau das Gegenteil passiert.

Dank 45 Millionen Autos auf deutschen Straßen ist der Ersatzteilmarkt eine Goldgrube. Circa drei Milliarden Euro im Jahr beträgt laut Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA) der Umsatz mit Karosserieteilen samt Scheiben und Leuchten. Die Innereien eines jeden Autos - Kühler, Lüfter, Ölwannen - sind dabei nicht mal berücksichtigt.

Auf den ersten Blick hat das merkwürdige Arrangement nicht zu größeren Verwerfungen geführt. Autobesitzer, die einmal wegen eines Steinschlags einen einschlägigen Spezialisten für Autoglas angesteuert haben, können das bezeugen. Die freien Anbieter bessern oder tauschen Windschutzscheiben oft so günstig aus, dass Versicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...