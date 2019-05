Köln (ots) -



Am 1. Juni 2019 übernimmt Ingo Hülsmann (60) die Leitung des WDR-Studios in Düsseldorf. Zuvor war er Leiter des WDR-Studios in Köln. Seine WDR-Laufbahn begann er 1988 als Redakteur für Hörfunk und Fernsehen im WDR-Studio Bielefeld. 1996 wechselte er in die Redaktion der Aktuellen Stunde ins Funkhaus Düsseldorf und übernahm 1999 die Fernseh-Leitung des WDR-Studios Siegen. 2002 kehrte er als Redaktionsleiter der Aktuellen Stunde zurück nach Düsseldorf. Seit Dezember 2007 leitete er das WDR-Studio Köln.



Auf seine neue Aufgabe freut sich Ingo Hülsmann sehr: "Düsseldorf ist ein starker Standort für den WDR. An Themen und Geschichten herrscht in der Landeshauptstadt kein Mangel: Von Airport, Fußball und Japantag bis Landespolitik, Messe und Wirtschaft gibt es hier immer Neues zu berichten."



WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber hebt die Bedeutung der regionalen Verwurzelung des WDR hervor: "Mit seinen 11 Landesstudios hat der WDR einen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seiner Programme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegen sind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung in Nordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderator bis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz, ins Fernsehen und ins Radio."



Das Studio Düsseldorf berichtet über das, was die Menschen in Düsseldorf und drumherum bewegt und was sie wissen wollen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport.



Lokalzeit auf WDR 2: Montag bis Freitag von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends immer um Halb. Lokalzeit aus Düsseldorf, WDR Fernsehen: Montag bis Freitag, 19.30 bis 20.00 Uhr. Samstag, 19.30 bis 20.00 Uhr, Lokalzeit am Samstag (landesweit)



Lokalzeit im Netz unter wdr.de.



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Pressedesk WDR Kommunikation Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de