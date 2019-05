Potsdam (ots) - Die Sieger der Informatik-Olympiade für Schülerinnen und Schüler aus Brandenburg, die am vergangenen Wochenende auf dem Campus des Hasso-Plattner-Instituts und der Universität Potsdam stattgefunden hat, stehen fest: Den ersten Platz belegte Nico Grimm (Klasse 10) vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt. Den zweiten Platz sicherten sich Niklas Mohrin (Klasse 12, F. F. Runge Gymnasium Oranienburg) sowie Oliver Schirmer (Klasse 11, Gymnasium Templin). Den dritten Platz sicherten sich Nina Mohnke (Klasse 12, Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin), Paul Ermler (Klasse 12, Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam) sowie Janek Darowski (Klasse 11, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder)). Ausrichter der Olympiade ist der Brandenburgische Landesverein zur Förderung mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch interessierter Schüler e. V. (BLiS). Ziel des Wettbewerbs ist es, Brandenburger Jugendliche zur gemeinsamen Beschäftigung mit Informatik und ihren typischen Methoden, Inhalten und Anwendungen anzuregen.



Am ersten Wettbewerbstag stand das Programmieren im Zentrum: Die Olympioniken lösten im Team verschiedene algorithmische Aufgaben. Betreut und begutachtet wurden die Schülerinnen und Schüler dabei von Informatik-Studierenden des Hasso-Plattner-Instituts. Am zweiten Tag stellten die Teilnehmenden ihre allgemeinen Kenntnisse und Denkweisen auf dem Gebiet der Informatik am Lehrstuhl für Didaktik der Informatik der Universität Potsdam unter Beweis. Jüngere Schülerinnen und Schüler sowie Informatikneulinge hatten dieses Jahr zum ersten Mal die Gelegenheit, den Wettbewerb im Rahmen einer Juniorrunde kennenzulernen.



Die aus Informatik-Professoren, -Lehrkräften und -Studierenden bestehende Fach-Jury beobachtete die Diskussionen und Lösungsstrategien und bewertet sowohl die Einzel- also auch die Gruppenleistungen. Die Sieger wurden zum Abschluss im großen Hörsaal des Hasso-Plattner-Instituts feierlich gekürt.



Weitere Informationen zur Arbeit des BLiS und zu den Jugend-Wettbewerben unter: http://www.blis-brandenburg.de/informatik.html



Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Foto zur Verfügung.



OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22537 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22537.rss2



Pressekontakt:



Hasso-Plattner-Institut: Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.de und Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-177, betina.thamm@hpi.de, www.hpi.de



Universität Potsdam: Antje Horn-Conrad, Tel.: +49 331 977-1130, hconrad@uni-potsdam.de, www.uni-potsdam.de