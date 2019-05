(IT-Times) - Am Markt für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, XRP (Ripple) und Co. war in den vergangenen Monaten nicht viel los. Doch seit Anfang April 2019 ist wieder Bewegung in die Kurse der digitalen Coins gekommen. Der Bitcoin-Kurs stieg allein in den letzten 24 Stunden um über neun Prozent auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...