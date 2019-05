Die europäische Mehrländerbörse übernimmt die Osloer Börse und setzt sich gegen den Nasdaq durch. Bis Ende Juni soll die Übernahme abgeschlossen sein.

Der monatelange Kampf um die Osloer Börse ist wahrscheinlich entschieden. Am Montag zog der US-amerikanische Börsenbetreiber Nasdaq sein Übernahmeangebot för die Börse in Oslo zurück und machte damit den Weg frei für den zweiten Bieter, die in den Niederlanden gelistete Mehrländerbörse Euronext. Euronext, die bereits Börsen in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissanbon und Paris betreibt, hatte sich zuvor einen Anteil von mehr als 50 Prozent an der Börse in Oslo gesichert.

Ob es tatsächlich zu der vollständigen Übernahme der Börse Oslo durch Euronext kommen wird, hängt jetzt maßgeblich von der Entscheidung der beiden größten Einzelaktionäre der Osloer Börse, der Bank DnB und dem Pensionsversicherer KLP ab.

Die DnB hält einen Anteil von 20 Prozent an der Börse, die KLP rund zehn Prozent. ...

