Mainz (ots) - Woche 22/19



Mo., 27.5.



Bitte Programmänderung beachten:



19.00 heute



19.20 Wetter



19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Volksparteien in der Krise - Deutschland nach den Wahlen Moderation: Matthias Fornoff



dazwischen 19.35 Was nun, Frau Nahles? (VPS 19.24/HD/UT) Fragen an die SPD-Vorsitzende von Peter Frey und Bettina Schausten



(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.)



Mi., 29.5.



Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Nebenwirkung Abhängigkeit Wenn Medikamente süchtig machen Film von Simone Brannahl und Philipp Rückriem Kamera: Matthias Neumann, Bernhard Mayer Deutschland 2019



23.15 Markus Lanz



0.30 heute+



0.45 ZDFzeit (VPS 1.30) 70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassung der Welt?



1.30 ZDFzoom (VPS 1.29/HD/UT) Angriff auf die Demokratie Wurde der Brexit gekauft? Film von Dirk Laabs (vom 20.3.2019) Kamera: Felix Korfmann, Sebastian Wagner Deutschland 2019



2.00 ZDFzeit (HD/UT) Wir Deutschen und die Demokratie Film von Peter Hartl und Stefan Brauburger (vom 30.4.2019) Deutschland 2019



----------------------------------------



zu Mi., 29.5.



2.45 auslandsjournal (VPS 2.15)



3.15 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT) Nebenwirkung Abhängigkeit Wenn Medikamente süchtig machen Film von Simone Brannahl und Philipp Rückriem (von 22.45 Uhr) Kamera: Matthias Neumann, Bernhard Mayer Deutschland 2019



3.45 Frontal 21 (VPS 3.15)



4.30 plan b: Kunden an die Macht (VPS 4.45)



5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30



("Die großen Irrtümer der Globalisierung - Handel, Kriege, Flüchtlinge" wird auf Do., 27.6.2019, 22.15 Uhr verschoben.)



Woche 24/19



Fr., 14.6.



22.30 neoriginal Neue Folgen Eichwald, MdB Bitte korrekte Schreibweise bei Rolle/Darsteller beachten: Sebastian Grube Leon Ullrich



Bitte streichen: Ulrich



Woche 26/19



Do., 27.6.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.15 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge (Text und weitere Angaben s. 29.5.2019)



23.00 Markus Lanz (VPS 23.15)



0.15 heute+ (VPS 0.30)



0.30 Line of Duty (VPS 0.45) Eine verhängnisvolle Affäre



1.30 Line of Duty (VPS 1.45) Der Überfall



2.30 Line of Duty (VPS 2.45) In der Falle



----------------------------------------



zu Do., 27.6.



3.30 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer (VPS 3.45)



4.15 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.30)



5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30



("maybrit illner" entfällt.)



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246