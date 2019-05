Zürich (ots) -



Sanitas verstärkt ihre Unternehmensgremien und unterstreicht damit

die Bedeutung der Corporate Governance, der Digitalisierung und der

Innovation. Sanitas konnte den Versicherungsspezialisten Michel

Sudbrack als neuen Verwaltungsrat gewinnen. Gleichzeitig wurde

Andreas Schönenberger als CEO bestätigt, nachdem er dieses Amt im

Februar 2019 ad interim übernommen hatte.



An den Jahresversammlungen der Sanitas Beteiligungen AG (Holding)

und der Stiftung Sanitas Krankenversicherung kam es zu Neubesetzungen

in den Sanitas Unternehmensgremien. Die Generalversammlung der

Stiftung Sanitas Krankenversicherung wählte dabei Michel Sudbrack in

den Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG. Der an der

Universität Hamburg in Mathematik, Informatik und Romanistik

ausgebildete Sudbrack verfügt über ein breites Versicherungswissen,

welches er ab sofort in den Sanitas Verwaltungsrat einbringt und dort

das existierende Know-how noch mehr stärkt.



Erarbeitet hat sich Michel Sudbrack sein Know-how in Deutschland

und anschliessend in Liechtenstein und der Schweiz. In Deutschland

profilierte er sich zuerst im Management von zwei mittelgrossen

Versicherungsgesellschaften. Von 1985 bis 2007 übte er als

Vorstandsmitglied COO Leben- und Krankenversicherung der HanseMerkur

Versicherungsgruppe und als Mitglied der Vorstände (Group CCO) für

Leben- und Nicht-Lebensversicherung der Deutscher Ring Gruppe höchste

Managementämter aus. Von 2007 bis 2012 war er Mitglied der

Geschäftsleitung der Bâloise Life (Liechtenstein) AG und von 2013 bis

2017 Vizepräsident der Verwaltungsräte der Assura

Versicherungsgruppe.



Mit seiner Wahl in den Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG

(Holding) nimmt Michel Sudbrack gleichzeitig auch Einsitz im

Stiftungsrat der Stiftung Sanitas Krankenversicherung.



Andreas Schönenberger bleibt CEO



Die Kundinnen und Kunden stehen bei Sanitas im Zentrum. Wir

verstehen uns als Partner unserer Versicherten und unterstützen sie

bei der Förderung ihrer Gesundheit und beim unkomplizierten und

kompetenten Zugang zum Gesundheitswesen mit innovativen Produkten und

Dienstleistungen sowie unter Nutzung der Digitalisierung.



Der Sanitas Verwaltungsrat freut sich, künftig zusammen mit

Andreas Schönenberger und der Geschäftsleitung die

Digitalisierungsstrategie kundenorientiert umsetzen zu können. Seit

dem 1. Februar 2019 führt der promovierte Physiker Sanitas ad

interim. Nun hat ihn der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG

(Holding) zum CEO gewählt. Andreas Schönenberger verfügt dank seiner

langjährigen Managementerfahrung (General Manager von Google Schweiz,

CEO und Verwaltungsrat der Telekomfirma Salt, Verwaltungsrat bei

Mobilezone, Publigroupe und anderen sowie ehemaliger Verwaltungsrat

der Sanitas Beteiligung AG), seinem ausgeprägten

Digitalisierungs-Know-how und seiner breiten Vernetzung in der

Schweizer Wirtschaft über ideale Voraussetzungen, um die

Digitalisierungsstrategie von Sanitas konsequent umzusetzen und das

Unternehmen im Krankenversicherungsmarkt kundenfreundlich zu

positionieren.



