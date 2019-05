Olaf Koch plant, den Handelskonzern auf das Geschäft rund um seine Großmärkte zu konzentrieren. Deshalb will der Metro-CEO eine Mehrheitsbeteiligung am China-Geschäft veräußern.

Der Handelsriese Metro kann in einer neuen Bieterrunde für sein China-Geschäft auf reges Interesse setzen. Mindestens acht Bieter-Gruppen bereiteten Offerten vor, sagten mehrere Insider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Metro will eine Mehrheitsbeteiligung an seinem Geschäft in der Volksrepublik verkaufen, das Insidern zufolge mit rund 1,5 bis zwei Milliarden Dollar bewertet wird. Bis zum 10. Juni sollen in der neuen Bieterrunde unverbindliche Offerten eingereicht werden, hieß es weiter.

Metro strebt einer Sprecherin zufolge eine Partnerschaft für das China-Geschäft an. "Wir haben einen formalen Prozess von Gesprächen mit einer Reihe von potenziellen Partnern eingeleitet, der sehr gut vorankommt", fügte sie hinzu. Der Konzern werde nun die Liste der Partner für weitere ...

