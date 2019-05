München - Cubewise hat eine Niederlassung in München eröffnet. Das in den Bereichen Budgeting, Forecasting und Financial Reporting spezialisierte Beratungsunternehmen festigt damit seine führende Rolle als Platinum-Partner von IBM in Deutschland. Als Practice Manager der deutschen Niederlassung stösst Markus Fynmore zu Cubewise Germany. Deutschland ist für Cubewise ein wichtiger Markt mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...