Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000),liefert im Rahmen des vereinbarten Vertrags IoT-Gateways an die GETEC Group, einen renommierten Dienstleister im Energiebereich.

Das festgelegte Auftragsvolumen bis zum Jahr 2021 beträgt insgesamt rund 3.500 Gateways. GETEC unterstützt im Rahmen des sog. Contracting unter anderem Unternehmen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft mit maßgeschneiderten Lösungen zur Energieversorgung. Der Energiedienstleister setzt dabei auf moderne und effiziente Heizanlagen zur Energiegewinnung; die Wärme wird dann an die Hausverwaltungen und Immobilienbesitzer abgegeben. Diese profitieren davon, da sich GETEC neben dem Bau und Betrieb auch um die Instandhaltung und Überwachung der Anlagen kümmert.Zur effizienten Steuerung kleinerer und mittlerer Heizanlagen, wie sie beispielsweise in Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentren zu finden sind, verwendet der Energiedienstleister die IoT-Gateways von FP. Bereits rund 1.500 FP-Gateways wurden in den Heizungsanlagen bei Kundenunternehmen verbaut. 3.500 IoT-Gateways werden in den kommenden drei Jahren laut dem nun vereinbarten Vertrag folgen und kontinuierlich ausgetauscht.

"Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis von GETEC. So erhalten wir die Möglichkeit, das Volumen unserer aktiven IoT-Gateways bei GETEC in den nächsten drei Jahren mehr als zu verdreifachen", sagt Rüdiger Andreas Günther, Vorstandsvorsitzender von FP.

Was machen die Teile?

Der Einsatz der IoT-Gateways im Rahmen der Energieversorgung durch die GETEC bietet mehrere Vorteile. Störmeldungen werden durch die Vernetzung der Gateways in Sekundenschnelle an GETEC übermittelt. Damit sind mögliche Fehlerquellen erkannt und gemeldet, bevor sie beim Endkunden für Ausfälle sorgen können. Eine reibungslose Versorgung ist jederzeit sichergestellt. Zudem lässt sich die optimale Leistung der Anlage konsequent überwachen.

"Von unseren IoT-Gateways profitieren Dienstleister und Endkunden. Der gesamte Prozess der Energieversorgung wird schnell, transparent und sicher. Damit sind wir Vorreiter auf dem Weg zum intelligenten Heizungskeller der Zukunft", sagt Uwe Hübler, Geschäftsführer der FP InovoLabs GmbH. Möglich sind mithilfe der IoT-Gateways beispielsweise zusätzlich auch die automatisierte Umstellung der Betriebsmodi ...

