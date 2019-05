Der schwächelnde TV-Hersteller will seinen Mitarbeitern am Dienstag mitteilen, wie es weitergeht. Ohne Investor sind Einschnitte wahrscheinlich.

Wie geht es weiter für die rund 500 Beschäftigten des in Schieflage geratenen Fernseherherstellers Loewe? Der Vorstand will ihnen darüber am Dienstag auf einer Betriebsversammlung am Firmensitz im oberfränkischen Kronach Auskunft geben. Arbeitnehmervertreter bestätigten am Montag entsprechende Medienberichte.

Das Unternehmen hatte Anfang Mai ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge steht eine Verlagerung der Produktion ins Ausland im Raum sowie der Abbau eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...