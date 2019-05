IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximens Optionspartner beginnt im Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain in Tulameen, British Columbia mit dem Explorationsprogramm 2019

Vancouver, B.C. - 27. Mai 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Optionspartner New Destiny Mining Corp. (TSX.v NED) im Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain bei Tulameen, British Columbia mit dem Explorationsprogramm 2019 begonnen hat. Die Bohrungen und Grabungen wurden im Rahmen der aktuellen Bergbaulizenz des Unternehmens genehmigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46870/NR-XIM-May -27-2019-TM 2019 Program Begins_DEPRcom.001.jpeg

Das Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain erstreckt sich über eine Grundfläche von 10.700 Hektar, weist vorteilhafte geologische Merkmale auf und liegt unmittelbar neben dem von Nicola Mining Inc. explorierten Konzessionsgebiet Treasure Mountain (Standort des historischen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetriebs Treasure Mountain). Das Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain beherbergt sieben Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und/oder Kupfervorkommen, die über verschiedene Regionen verteilt und in der MINFILE-Datenbank von British Columbia registriert sind. Dazu zählen auch goldführende Quarzgänge, polymetallische Erzgänge und Vorkommen vom Porphyrtyp. An den Standorten einiger dieser Erzvorkommen finden sich historische Untertagebaubetriebe. Das Konzessionsgebiet liegt im sogenannten Intermontane Terrane, wo sich zahlreiche Porphyr-Kupferlagerstätten befinden.

Für 2019 hat das Unternehmen eine Lizenz zur Durchführung von Diamantbohrungen und Grabungen auf dem Projektgelände erhalten. New Destiny hat drei Zielgebiete ausgewählt, in denen auf die früheren Explorationsaktivitäten nun Grabungen und Bohrungen folgen sollen. New Destiny hat bereits damit begonnen, Maschinen und Geräte in das Konzessionsgebiet zu verbringen, Gräben zu räumen und Bohrplattformen zu errichten.

Im Rahmen der Arbeiten werden in Zielgebieten, die aus früheren Programmen ausgewählt wurden, Grabungen und Entnahmen von Gesteinsproben absolviert. Anschließend finden in ausgewählten Bereichen Diamantbohrungen statt. Zu den Zielgebieten zählen auch Bereiche mit geochemischen Anomalien in Erdreich und Gestein, die während früherer Arbeitsprogramme im Konzessionsgebiet aufgefunden wurden. Ein Zielgebiet befindet sich im Osten des Konzessionsgebiets in der Region Vuich Creek, wo eine aus einem Porphyrgang entnommene Probe 8,81 Gramm Gold pro Tonne aufwies. Andere Proben in diesem Bereich wiesen ebenso anomale Kupferwerte auf.

New Destiny hat 2018 im Nordosten des Konzessionsgebiets ein neues Zielgebiet entdeckt, wo Gesteinsproben aus einer alten Mine am Jim Kelly Creek 11,3 Gramm Gold pro Tonne enthielten. Eine weitere vorrangige Zone befindet sich bei Railroad Creek, wo im Zuge des Feldprogramms im vergangenen Jahr geochemische Anomalien im Gestein mit Kupferwerten von 8940 ppm entdeckt wurden.

Die oben angeführten Analyseergebnisse wurden von ALS Laboratories in North Vancouver, British Columbia - einem unabhängigen gewerblichen Labor mit entsprechender Zertifizierung - ermittelt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe mit abschließender Atomabsorption an Teilproben von 50 g. Die Kupferanalyse bestand aus einem Aufschlussverfahren mit vier Säuren, gefolgt von einer ICP-MS-Analyse.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinforationen freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

Investor Relations:

Mr. William Sattlegger, 604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung vorliegt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

