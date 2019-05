So schnell kann es gehen: Befeuert von Analystenaussagen klettert die Siltronic-Aktie (WKN: WAF300) am Montag um +4,14% auf 67,98 Euro. Zu Handelsbeginn zahlten Anleger für ein Papier sogar 70,36 Euro. Kein MDAX-Wert gewinnt heute so stark wie der Wafer-Hersteller aus München.

Der Grund: Das Bankhaus Lampe sieht die Siltronic-Aktie in einer neuen Studie bei 101 Euro - ein Gewinnpotential von +49%. Analyst Veysel Taze spricht von einer Stabilisierung der Halbleiterindustrie im zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...