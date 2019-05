Berlin (ots) - Sikorsky, ein Unternehmen von Lockheed Martin (NYSE: LMT), hat seine Teilnahme am Wettbewerb für den neuen Schweren Transporthubschrauber (STH) der Deutschen Luftwaffe nun auch formal erklärt. Sikorsky wird im Rahmen der für diesen Sommer erwarteten offiziellen Ausschreibung den modernsten auf dem Markt erhältlichen schweren Transporthubschrauber anbieten, den CH-53K "King Stallion". Dieser neue Hubschrauber ermöglicht es der Bundeswehr, Truppen und Ausrüstung schneller, sicherer und effektiver als jemals zuvor zu bewegen.



"Der CH-53K ist die moderne Schwerlastlösung, die der Bundeswehr einen sicheren, zuverlässigen Transporthubschrauber zur Verfügung stellt, der in den nächsten Jahrzehnten nahtlos und ohne Umrüstung in Dienst gestellt werden kann. Er ist der einzige schwere Transporthubschrauber, der bis 2032 und darüber hinaus in Produktion bleiben wird", sagt Sikorsky-Präsident Dan Schultz. "Unser starkes deutsches Industrieteam wird in den nächsten 40-50 Jahren für die Erhaltung und Wartung sorgen und so hochwertige Arbeitsplätze im ganzen Land für die nächsten Jahrzehnte sichern."



Sikorsky und seine deutschen Industriepartner, darunter Rheinmetall, sind zuversichtlich, dass der Sikorsky CH-53K über den gesamten Lebenszyklus enormes Wachstumspotenzial ermöglicht und großen Mehrwert für die Bundeswehr bietet. Zu den deutschen Partnern des Programms gehören: Rheinmetall, MTU, ZF Luftfahrttechnik GmbH, Autoflug, HYDRO Systems, Collins Aerospace, Vincorion, Hensoldt, Liebherr sowie Rohde & Schwarz.



"Sikorsky ist bereits heute eine enge Partnerschaft mit mehr als zehn führenden deutschen Technologieunternehmen eingegangen, darunter Rheinmetall, MTU, Autoflug und HYDRO," sagt Susanne Wiegand, Vorstandsmitglied von Rheinmetall Defence. "Dieses Team ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches STH-Programm. Es bietet einen hohen inländischen Wertschöpfungsanteil, sowie eine hohe Verfügbarkeit des Hubschraubers. Wir hoffen sehr, dass eine Beschaffungsentscheidung zugunsten des CH-53K getroffen wird."



CH-53K "King Stallion" Update



Bereits am 17. Mai 2019 hat das U.S. Marine Corps 12 weitere CH-53K Transporthubschrauber in Auftrag gegeben und damit den Vertragsumfang auf eine Stückzahl von insgesamt 14 im Rahmen des LRIP (Low Rate Initial Production) erhöht. Hinzu kommen weitere vier CH-53K, wovon bereits ein Exemplar ausgeliefert wurde. Das Marine Corps hat einen Bedarf von insgesamt 200 Hubschraubern dieser Klasse.



"Wir freuen uns, dass das U.S. Marine Corps sich für den CH-53K entschieden hat. Der CH-53K ist der modernste, intelligenteste und leistungsfähigste verfügbare schwere Transporthubschrauber auf dem Markt und wir konnten uns in den USA einen Eindruck von den enormen Fähigkeiten des CH-53K verschaffen. Unzählige erfolgreiche Testflüge mit dem Hubschrauber sind Zeugnis für die fortgeschrittene Serienreife des Testprogramms", so Susanne Wiegand.



Der von Grund auf neu entwickelte CH-53K "King Stallion" befindet sich derzeit in einem umfassenden Testprogramm, von dem bereits mehr als 1.400 Flugstunden absolviert wurden, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten, der es ermöglicht, mehr Ausrüstung über längere Strecken und größere Höhen zu bewegen als jeder andere in der Produktion befindliche schwere Transporthubschrauber.



Zu den Meilensteinen im Bereich der Einsatzprüfung gehören u.a. Flüge in großer Höhe und Hitze, unter eingeschränkten Sichtbedingungen und in einer Höhe von 18.500 Fuß, Transporte externer Frachtlast von mehr als 16t an einem Aufhängungspunkt, Vorwärtsflug bei einer Geschwindigkeit von über 200 Knoten und 60 Grad Neigungswinkel, Starts und Landungen am Steilhang sowie automatisches Abwerfen einer externen Last.



- Weitere Informationen über den CH-53K auf deutsch: http://ots.de/9qxJm8 - CH-53K Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung: http://ots.de/lGtVZt - Eindrücke aus dem CH-53K Testprogramm: http://ots.de/pH9aWt



ÜBER LOCKHEED MARTIN



Lockheed Martin ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtindustrie mit Sitz in Bethesda, Maryland (USA), das weltweit etwa 105.000 Menschen beschäftigt und vor allem in der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Integration sowie der Instandhaltung hochentwickelter technologischer Systeme, Produkte und Dienstleistungen tätig ist. Weitere Informationen unter http://www.lockheedmartin.com



