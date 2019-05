Baar (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100008920 -



Die für den Handel zwischen Unternehmen in der Schweiz,

Deutschland und Österreich bereits führende Online-B2B-Plattform «Wer

liefert was» ist auf Expansionskurs in Europa. «Wer liefert was» und

die europäische B2B-Plattform EUROPAGES, die bislang als

Kooperationspartner zusammengearbeitet haben, werden zu einem neuen

Unternehmen mit dem Namen «Visable» zusammengeführt. Beide

Plattformen bleiben als Marken bzw. Angebote von Visable bestehen,

ebenso die bereits heute angebotenen

Online-Marketing-Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre

Reichweite über die B2B-Marktplätze hinaus vergrössern können. Die

Schweizer Zweigniederlassung von «Wer liefert was» in Baar bleibt

unverändert bestehen. In der Schweiz, Deutschland, Österreich und

Frankreich arbeiten nun 370 Mitarbeitende für Visable. Es sind

Investitionen in Millionenhöhe in Personal, Technologie und

Infrastruktur geplant.



Das neue Unternehmen mit dem Namen «Visable» ist eine Antwort auf

internationale Player aus den USA, China und Indien, die immer mehr

Marktanteile abräumen. Visable strebt ein zweistelliges

Umsatzwachstum für die kommenden Jahre an. Der Umsatz der wlw-Gruppe

von rund 50 Millionen Euro in 2018 soll unter Visable mittelfristig

auf 100 Millionen Euro verdoppelt werden. «Wir sind der führende

europäische Player im Online-B2B-Bereich und wollen das bessere

Alibaba Europas werden», erklärt Peter F. Schmid, CEO von Visable.



Zusammen mit der Tochterfirma EUROPAGES ist wlw bereits in 29

Ländern vertreten. In allen europäischen Märkten zusammen vereinen

wlw und die europäische B2B-Plattform EUROPAGES zusammen mehr als 3,7

Millionen monatliche Nutzer und über 50 Millionen Visits pro Jahr auf

ihren Plattformen. Schweizer Unternehmen, die im DACH-Raum und in den

Ländern Europas online möglichst gut sichtbar sein wollen, haben für

den Zugriff auf die Leistungen von «Wer liefert was» und EUROPAGES

nur noch einen Ansprechpartner.



Visable treibt internationale Expansion voran



Visable unterstützt Unternehmen in Europa dabei, digitale

Vertriebswege und Marketingaktivitäten für sich zu nutzen und somit

europaweit sichtbar zu sein. «Ausser Visable bietet kein anderer

Anbieter in Europa speziell auf Unternehmen zugeschnittene Lösungen

aus eigenen B2B-Marktplätzen und Online Marketing-Services an, um

internationale Einkäufer und Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen zusammenzubringen», erklärt Visable-CEO Peter F.

Schmid. «In den vergangenen Jahren haben wir mit dem Erwerb von

EUROPAGES und der stetigen Erweiterung unseres

Online-Marketing-Angebots das Fundament geschaffen, um in Europa die

führende Rolle im Online-B2B-Business einzunehmen», so Schmid.



Die Voraussetzungen könnten laut Schmid nicht besser sein. Viele

B2B-Unternehmen haben die Produktion bereits digitalisiert, bei der

Digitalisierung am Ende der Wertschöpfungskette dagegen - also im

Vertrieb und Marketing - können sich Schweizer Unternehmen noch enorm

entwickeln: «Der Online-B2B-Markt wird laut einer Studie von Frost &

Sullivan im Jahr 2020 mit 6,7 Billionen US-Dollar doppelt so gross

sein, wie der Online-B2C-Markt mit 3,2 Billionen. Das Potenzial ist

also riesig. Und trotzdem stehen wir mit der Digitalisierung im

B2B-Bereich noch am Anfang. Hier ist Visable der Partner aller

kleinen und mittleren Unternehmen.»



Jährliche Investitionen in Millionenhöhe



Visable investiert verstärkt in den Auf- und Ausbau von Expertise

und Personal. Erst kürzlich weitete das Unternehmen mit der Übernahme

der Plattform Gebraucht.de die Kompetenz in den für den B2B-Bereich

so wichtigen Segmenten wie nutzerzentrierte Suche,

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Anbietern und Käufern,

App-Entwicklung sowie der Umsetzung moderner Software-Architektur und

Cloud-Infrastruktur weiter aus. Mit Gebraucht.de erhielt Visable auch

einen zusätzlichen neuen Unternehmensstandort in Berlin.



«Wir werden weiter in Personal, IT-Infrastruktur und die

Verbesserung unserer Marktplätze 'Wer liefert was' und EUROPAGES

investieren, um unseren Kunden das beste Angebot für Reichweite im

Internet und gleichzeitig Einkäufern die beste Suche im B2B bieten zu

können», sagt Peter F. Schmid. «Dafür steht jährlich ein

Millionenbetrag zur Verfügung und auch weitere Übernahmen in der

Zukunft sind nicht ausgeschlossen.»



Der Name Visable ist ein Kunstwort und setzt sich aus den

englischen Worten «visible» für sichtbar und «enable» für befähigen

zusammen. Der Unternehmensname beschreibt damit das

Leistungsversprechen, kleinen und mittleren Unternehmen mehr

Sichtbarkeit und Reichweite im Internet zu verschaffen.



Folge der digitalen Transformation



Der Expansionskurs von Visable ist auch im Zusammenhang der

digitalen Transformation zu sehen, den viele Unternehmen in Europa

vollziehen. Während viele Unternehmen ihren bestehenden oder

potentiellen Handelspartnern lange Zeit dicke Katalogbücher zur

Verfügung stellten, um ihr Sortiment bekannt zu machen, nutzen sie

heute immer häufiger Online-Plattformen. Der klassische

Handelsvertreter, der zu den Unternehmen einen persönlichen Kontakt

hat, behält zwar eine gewisse Bedeutung, er wird aber teilweise auch

durch digitale Bestellprozesse ersetzt.



Die digitale Transformation hat den Bedarf nach einer

Onlineverfügbarkeit möglichst genauer Informationen zu Produkten und

Dienstleistungen beim Einkauf seitens der Unternehmen erhöht. Denn

professionelle Einkäufer haben im Geschäftsbereich dieselben

Erwartungen wie beim privaten Online-Shopping. Der Verkauf seitens

der Unternehmen muss die eigenen Produkte und Dienstleistungen im

Internet damit ähnlich detailliert präsentieren, wie dies im

Endkundengeschäft des Hochpreissegments bereits heute der Fall ist.

So erhalten private Internetnutzer heute zum Beispiel vor dem Kauf

von Autos, Luxusgütern und Geräten der Unterhaltungselektronik dank

Bildern, Videos oder 3D-Animationen einen derart realitätsnahen

Eindruck, dass eine persönliche Beratung oder ein physischer ein

Kontakt mit dem Produkt vor dem Kauf beinahe überflüssig wird. Im

Online-B2B-Marktplatz «Wer liefert was» können zu den einzelnen

Produkten seit einiger Zeit detaillierte Angaben und

Multimediainhalte erfasst werden.



Originaltext: "Wer liefert was"

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008920

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008920.rss2



Kontakt:

Medienkontakt

Wer liefert was? GmbH

Carsten Brandt

ABC-Strasse 21

20354 Hamburg

+49 40 2 54 40-131

carsten.brandt@wlw.de



Medienkontakt

PULSCOM !

Christian Iten

058 255 07 09

076 548 47 44

christian.iten@pulscom.ch