Warren Buffett gilt per Mai 2019 als drittreichster Mensch in den USA mit einem Nettovermögen von über 85 Mrd. US-Dollar. Aber diese Zahl erzählt nicht die ganze Geschichte. Hier erfährst du, woher Buffetts Nettovermögen kommt und wie es weiter steigt, obwohl er davon jedes Jahr Milliarden von Dollar in wohltätige Zwecke steckt. Warren Buffetts Nettovermögen Die kurze Antwort ist: Zum 14. Mai 2019 wird das Nettovermögen von Warren Buffett auf 85,2 Mrd. US-Dollar geschätzt. Es ist auch erwähnenswert, ...

