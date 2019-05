Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fiat Chrysler angesichts einer möglichen Fusion mit Renault auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Zeitpunkt des Deals und die bereits fortgeschrittenen Gespräche seien letztlich doch etwas überraschend, auch wenn die "Financial Times" bereits vor zwei Monaten darüber berichtet habe und am Wochenende einiges durchgesickert sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markttreaktionen mit hohen Kursgewinnen bei Fiat Chrysler und Renault seien angesichts der erwarteten Synergien verständlich. Er wies allerdings auch darauf hin, dass selbst ohne Nissan solch ein Deal mit französischen, italienischen und amerikanischen Sparten nur schwer zu managen sei. Es dürften zudem Monate oder sogar Jahre vergehen, bis diese Transaktion abgeschlossen werden könne. Die Aktienkurse beider Konzerne dürften aber dadurch weitere Unterstützung finden./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 12:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0010877643

AXC0202 2019-05-27/15:47