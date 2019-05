Eines der Traumunternehmen, die in diesem Jahr an die Börse gehen, ohne dabei viel verloren zu haben, ist Pinterest (WKN:A2PGMG). Die beliebte Social Discovery-Plattform ist seit dem Börsengang bei 19 US-Dollar im vergangenen Monat ein Liebling des Marktes. Die Aktie notierte 53 % über ihrem Angebotskurs und ist damit eine der heißesten Debütantinnen dieses Jahres. Den ersten großen Test als Unternehmen gab es am 16. Mai, als Pinterest den ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang veröffentlichte. ...

