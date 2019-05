Berlin (ots) - Der Energiedienstleister GETEC setzt seit rund zwei Jahren auf die IoT-Gateways von FP. Nun haben beide Unternehmen einen weiteren Vertrag über die Ausstattung mit 3.500 zusätzlichen Geräten in den kommenden drei Jahren geschlossen.



Francotyp-Postalia (FP), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, liefert im Rahmen des vereinbarten Vertrags IoT-Gateways an die GETEC Group, einen renommierten Dienstleister im Energiebereich. Das zusätzliche Auftragsvolumen bis zum Jahr 2021 beträgt nun rund 3.500 IoT-Gateways. Bisher wurden bereits rund 1.500 IoT-Gateways von FP in den Heizungsanlagen des Kunden verbaut. "Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis von GETEC. So erhalten wir die Möglichkeit, das Volumen unserer aktiven IoT-Gateways bei GETEC in den nächsten drei Jahren mehr als zu verdreifachen", betont Rüdiger Andreas Günther, Vorstandsvorsitzender von FP.



FP IoT-Gateways: Topmanager der Energieversorgung



Der Energie-Dienstleister GETEC unterstützt im Rahmen des sogenannten "Contracting" unter anderem Unternehmen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft mit maßgeschneiderten Lösungen für die Energieversorgung. Ebenfalls optimal auf die Wünsche des Kunden zugeschnitten: die innovative Hardware von FP. Die IoT-Gateways sind mit einer Vielzahl von Anlagen kompatibel und bieten GETEC gleich mehrere Vorteile bei der Verwaltung und Steuerung ihrer technischen Infrastruktur.



Sie übermitteln Störmeldungen in Sekundenschnelle an GETEC und sind für die Kommunikation mit Cloudsystemen optimiert. Mögliche Fehlerquellen werden erkannt und gemeldet, bevor sie beim Endkunden für Ausfälle sorgen. Eine reibungslose Energieversorgung ist somit jederzeit sichergestellt. Gleichzeitig lässt sich die Leistung der Anlage und ihr Zustand permanent überwachen. Die Gerätewartung kann flexibel über mobile Endgeräte erfolgen. Das macht die IoT-Gateways von FP nicht nur kosteneffektiv, sondern auch essentiell für die Steuerung des wirtschaftlichen Erfolges im "Contracting"-Business.



Leicht zu installieren, nicht zu knacken



Die komplette Bandbreite der Energieanbieter kann von der hohen Qualität der IoT-Gateways von FP profitieren - die Hardware ist ein echter Alleskönner. Dank zahlreicher Schnittstellen und frei bestückbarer I/O-Modulplätze können Öltanks, Gas- und Wasserzähler, Heizkessel, Wärmemengenzähler, Stromzähler und Temperatursensoren an ein und dasselbe Gerät gleichzeitig angeschlossen und mit einer Cloud verbunden werden.



Die Inbetriebnahme und Verwaltung der IoT-Gateways ist mithilfe von WiFi über Smartphone und Tablet möglich. IT-Know-how ist dafür nicht erforderlich. Gleichzeitig profitieren die Kunden von höchsten Sicherheitsstandards. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt (HTTPS / VPN). "Unsere Gateways vereinen Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit auf hohem Niveau. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dieses Rundumsorglos-Paket anbieten zu können", sagt Günther.



